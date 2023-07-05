Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu

Her hafta farklı oyunları ücretsiz bir şekilde sunan eden Epic Games, bu hafta The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos oyununu veriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:13
Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun belli oldu
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Epic Games'te bu hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyun belli olduThe Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos oyunseverler için ücretsiz olarak veriliyor. Oyun oyun 6 Temmuz saat 18.00'e kadar ücretsiz olacak. Bu süre içinde oyunu kütüphanenize ücretsiz bir şekilde kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

EPIC'TE BU HAFTA YENİ BİR OYUN VAR

7 Temmuz'da ise GRIME oyunu ücretsiz olarak verilecek.

Oyunda acayip kahramanlarla dolu fantezi evren sunuluyor. Destansı ve zorlu taktiksel rol yapma oyununda beklenmedik ve sakar kahramanlardan oluşan bir takıma öncülük ediyorsunuz. Mizah, sürprizler ve saçma karşılaşmalarla dolu bir macera sunan oyun tek oyunculu.


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