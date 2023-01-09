Steam'de anlık kullanıcı sayısı rekoru kırıldı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:39

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:39

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan Steam yine kullanıcı sayısı tarafında bir rekor kırdı. Steam'in anlık kullanıcı sayısı rekoru, bir kez daha kırıldı. Daha önceki rekor 30 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Yeni rekor ise 33 milyonun üzerinde geldi.

REKOR BİR KEZ DAHA GEÇİLDİ

Bu hafta sonu iki kez aşılan eş zamanlı kullanıcı sayısı dün tekrar aşıldı. SteamDB'ye göre 8 Ocak'ta 33 milyon 78 bin 963 kullanıcıya kadar çıkan Steam kullanıcı sayısının yanında, anlık olarak oyunda olanlar da 10 milyon 283 bin 568 oldu.

Hatırlatmakta fayda var ki yayınlanan kullanıcı sayısı Steam'de oturum açmış ancak Steam'i aktif kullanmayan kişilerden oluşuyor. 10 milyonun üzerindeki kullanıcı ise akitf olarak oyun oynuyordu.

Rekor kırmayı sağlayan ve en aktif oyuncu sayısına sahip olan oyunla ise şu şekilde:

CS:GO,

Dota 2,

Goose Goose Duck,

PUBG,

Apex Legends,

Lost Ark,

GTA 5,

Rust,

Modern Warfare,

Wallpaper Engine.