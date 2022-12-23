Steam'de Kış İndirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar

23 Aralık 2022 Cuma, 10:12

Steam farklı dönemlerde farklı miktarlarda indirimler yapıyor. Geleneksel Steam Kış İndirimleri kapsamında 22 Aralık, 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen indirimler yüzlerce oyunu kapsıyor. Platform her yıl en az 7 farklı özel indirim dönemi geçiriyor. Onlardan sonuncusu ise Kış İndirimi oluyor.

STEAM TARAFINDA İNDİRİME GİREN OYUNLARIN BAZILARI

Steam için bu yılın son büyük indirim dönemi olan Kış İndirimi, pek çok oyunda yüzde 40 ve yüzde 70 oranında gerçekleşiyor. Yüzlerce oyunda gerçekleşen bu indirimde alınabilecek bazı oyunlar şu şekilde:

Asssassin’s Creed Valhalla

Normal Fiyat: 699 TL

İndirimli Fiyat: 230,67 TL

Assassins’s Creed Odyssey

Normal Fiyat: 269 TL

İndirimli Fiyat: 67,25 TL

God of War

Normal Fiyat: 329 TL

İndirimli Fiyat: 197,40 TL

Surge 2

Normal Fiyat: 159 TL

İndirimli Fiyat: 39,75 TL

Hunt: Showdown

Normal Fiyat: 109 TL

İndirimli Fiyat: 43,60 TL

FIFA 23

Normal Fiyat: 699,99 TL

İndirimli Fiyat: 279,99 TL

Days Gone

Normal Fiyat: 329 TL

İndirimli Fiyat: 108,57 TL

Dying Light 2 Stay Human

Normal Fiyat: 349 TL

İndirimli Fiyat: 174,50 TL

Red Dead Redemption 2

Normal Fiyat: 299 TL

İndirimli Fiyat: 98,67 TL

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Normal Fiyat: 369 TL

İndirimli Fiyat: 129,15 TL