Steam'de Kış İndirimleri başladı! İşte indirime giren oyunlar
Steam'de Kış İndirimi başladı. Belirlenen tarihler boyunca indirime yüzlerce oyun giriyor. Popüler oyunlar da bu indirimlerden nasibini aldı.
Steam farklı dönemlerde farklı miktarlarda indirimler yapıyor. Geleneksel Steam Kış İndirimleri kapsamında 22 Aralık, 5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen indirimler yüzlerce oyunu kapsıyor. Platform her yıl en az 7 farklı özel indirim dönemi geçiriyor. Onlardan sonuncusu ise Kış İndirimi oluyor.
STEAM TARAFINDA İNDİRİME GİREN OYUNLARIN BAZILARI
Steam için bu yılın son büyük indirim dönemi olan Kış İndirimi, pek çok oyunda yüzde 40 ve yüzde 70 oranında gerçekleşiyor. Yüzlerce oyunda gerçekleşen bu indirimde alınabilecek bazı oyunlar şu şekilde:
Asssassin’s Creed Valhalla
Normal Fiyat: 699 TL
İndirimli Fiyat: 230,67 TL
Assassins’s Creed Odyssey
Normal Fiyat: 269 TL
İndirimli Fiyat: 67,25 TL
God of War
Normal Fiyat: 329 TL
İndirimli Fiyat: 197,40 TL
Surge 2
Normal Fiyat: 159 TL
İndirimli Fiyat: 39,75 TL
Hunt: Showdown
Normal Fiyat: 109 TL
İndirimli Fiyat: 43,60 TL
FIFA 23
Normal Fiyat: 699,99 TL
İndirimli Fiyat: 279,99 TL
Days Gone
Normal Fiyat: 329 TL
İndirimli Fiyat: 108,57 TL
Dying Light 2 Stay Human
Normal Fiyat: 349 TL
İndirimli Fiyat: 174,50 TL
Red Dead Redemption 2
Normal Fiyat: 299 TL
İndirimli Fiyat: 98,67 TL
Marvel’s Guardians of the Galaxy
Normal Fiyat: 369 TL
İndirimli Fiyat: 129,15 TL
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