Steam'de popüler oyunlarda yüzde 80'e varan indirim yapıldı!

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:36

Yıl sonu yaklaşınca oyun platformlarında indirimler de başladı. Epic Games ve Steam gibi oyunseverlerin en çok tercih ettiği platfromlar ücretsiz oyunlar vermenin yanında bazı indirimler de yapmaya devam ediyor. Epic Games ay sonuna kadar ücretsiz oyun serisi başlatmışken, Steam'de hafta ortası indirimleri başladı.

STEAM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI

İndirime giren oyunlar arasında FIFA 23'ten God of War gibi bu yılın dikkat çeken oyunları da yer alıyor. Assassin's Creed Valhalla bu kapsamda 699 TL'den 230 TL'ye kadar düşerken, Assassin's Creed Origins ise yüzde 80 indirime girdi.

Steam Hafta Ortası Çılgınlığı kapsamında indirime giren oyunların bazıları ise şu şekilde sıralanabilir: