Steam'de popüler oyunlarda yüzde 80'e varan indirim yapıldı!

Steam'de popüler oyunlar da dahil olmak üzere hafta ortası indirimleri yapıldı. Bazı oyunlarda yüzde 80'e varan indirim var.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:36
Steam'de popüler oyunlarda yüzde 80'e varan indirim yapıldı!
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Yıl sonu yaklaşınca oyun platformlarında indirimler de başladı. Epic Games ve Steam gibi oyunseverlerin en çok tercih ettiği platfromlar ücretsiz oyunlar vermenin yanında bazı indirimler de yapmaya devam ediyor. Epic Games ay sonuna kadar ücretsiz oyun serisi başlatmışken, Steam'de hafta ortası indirimleri başladı.

STEAM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI

İndirime giren oyunlar arasında FIFA 23'ten God of War gibi bu yılın dikkat çeken oyunları da yer alıyor. Assassin's Creed Valhalla bu kapsamda 699 TL'den 230 TL'ye kadar düşerken, Assassin's Creed Origins ise yüzde 80 indirime girdi. 

Steam Hafta Ortası Çılgınlığı kapsamında indirime giren oyunların bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Oyun

İndirimli Fiyatı

Normal Fiyatı

FIFA 23

279,99 TL (-60%)

699,99 TL

God of War

197,40 TL (-40%)

329,00 TL

Assassin’s Creed Valhalla

230,67 TL (-67%)

699,00 TL

Detroit: Become Human

71,00 TL (-50%)

142,00 TL

Marvel’s Spider-Man Remastered

374,25 TL (-25%)

499,00 TL
     

Assassin’s Creed Odyssey

67,25 TL (-75%)

269,00 TL

Assassin’s Creed Origins

53,80 TL (-80%)

269,00 TL

Assassin’s Creed Rogue

29,37 TL (-67%)

89,00 TL

Assassin’s Creed IV Black Flag – Gold Edition

59,07 TL (-67%)

179,00 TL

Assassin’s Creed Revelations

22,43 TL (-67%)

67,99 TL

Dying Light

17,70 TL (-70%)

59,00 TL

Dying Light 2 Stay Human

174,50 TL (-50%)

349,00 TL

Call of Duty: Modern Warfare 2

934,15 TL (-15%)

1.099,00 TL

Days Gone

108,57 TL (-67%)

329,00 TL

Mount & Blade: Bannerlord

244,99 (-30%)

349,99 TL

Chivalry 2

30,50 TL (-50%)

61,00 TL

Hunt: Showdown – Starter Hunter Edition

63,33 TL (-55%)

141,00 TL

TEKKEN 7

17,85 TL (-85%)

199,00 TL

Rise of the Tomb Raider

17,80 TL (-80%)

89,00 TL

Deep Rock Galactic

51,15 TL (-67%)

155,00 TL

NARAKA: BLADEPOINT

64,99 TL (-50%)

129,99 TL

Cities Skylines

19,50 TL (-70%)

65,00 TL

Little Nightmares

7,75 TL (-75%)

31,00 TL

Little Nightmares II

45,21 TL (-78%)

208,00 TL

Planet Zoo

45,09 TL (-75%)

180,37 TL

House Flipper

8,00 TL (-80%)

40,00 TL

New World

88,75 TL (-50%)

177,50 TL

Sonic Frontiers

489,30 TL (-30%)

699,00 TL

Anno 1800

230,67 TL (-67%)

690,00 TL

Steelrising

181,35 TL (-35%)

279,00 TL

Among Us

7,87 TL (-25%)

10,50 TL

Darksiders III

47,25 TL (-75%)

189,00 TL

Night of the Dead

26,80 TL (-33%)

40,00 TL

Killing Floor 2

12,25 TL (-75%)

49,00 TL

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