Steam'de popüler oyunlarda yüzde 80'e varan indirim yapıldı!
Steam'de popüler oyunlar da dahil olmak üzere hafta ortası indirimleri yapıldı. Bazı oyunlarda yüzde 80'e varan indirim var.
Yıl sonu yaklaşınca oyun platformlarında indirimler de başladı. Epic Games ve Steam gibi oyunseverlerin en çok tercih ettiği platfromlar ücretsiz oyunlar vermenin yanında bazı indirimler de yapmaya devam ediyor. Epic Games ay sonuna kadar ücretsiz oyun serisi başlatmışken, Steam'de hafta ortası indirimleri başladı.
STEAM'DE İNDİRİMLER BAŞLADI
İndirime giren oyunlar arasında FIFA 23'ten God of War gibi bu yılın dikkat çeken oyunları da yer alıyor. Assassin's Creed Valhalla bu kapsamda 699 TL'den 230 TL'ye kadar düşerken, Assassin's Creed Origins ise yüzde 80 indirime girdi.
Steam Hafta Ortası Çılgınlığı kapsamında indirime giren oyunların bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:
|
Oyun
|
İndirimli Fiyatı
|
Normal Fiyatı
|
279,99 TL (-60%)
|
699,99 TL
|
197,40 TL (-40%)
|
329,00 TL
|
230,67 TL (-67%)
|
699,00 TL
|
71,00 TL (-50%)
|
142,00 TL
|
374,25 TL (-25%)
|
499,00 TL
|
67,25 TL (-75%)
|
269,00 TL
|
53,80 TL (-80%)
|
269,00 TL
|
29,37 TL (-67%)
|
89,00 TL
|
59,07 TL (-67%)
|
179,00 TL
|
22,43 TL (-67%)
|
67,99 TL
|
17,70 TL (-70%)
|
59,00 TL
|
174,50 TL (-50%)
|
349,00 TL
|
934,15 TL (-15%)
|
1.099,00 TL
|
108,57 TL (-67%)
|
329,00 TL
|
244,99 (-30%)
|
349,99 TL
|
30,50 TL (-50%)
|
61,00 TL
|
63,33 TL (-55%)
|
141,00 TL
|
17,85 TL (-85%)
|
199,00 TL
|
17,80 TL (-80%)
|
89,00 TL
|
51,15 TL (-67%)
|
155,00 TL
|
64,99 TL (-50%)
|
129,99 TL
|
19,50 TL (-70%)
|
65,00 TL
|
7,75 TL (-75%)
|
31,00 TL
|
45,21 TL (-78%)
|
208,00 TL
|
45,09 TL (-75%)
|
180,37 TL
|
8,00 TL (-80%)
|
40,00 TL
|
88,75 TL (-50%)
|
177,50 TL
|
489,30 TL (-30%)
|
699,00 TL
|
230,67 TL (-67%)
|
690,00 TL
|
181,35 TL (-35%)
|
279,00 TL
|
7,87 TL (-25%)
|
10,50 TL
|
47,25 TL (-75%)
|
189,00 TL
|
26,80 TL (-33%)
|
40,00 TL
|
12,25 TL (-75%)
|
49,00 TL
İlgili Haberler
- Epic Games'in ücretsiz verdiği altıncı oyun belli oldu
- Epic Games tarafından ücretsiz verilen beşinci oyun belli oldu
- Epic Games'in ücretsiz verdiği dördüncü oyun belli oldu
- Epic Games'in ücretsiz verdiği üçüncü oyun belli oldu
- Assassin’s Creed Valhalla astronomik rakamıyla Steam'e geldi!
- Steam Deck ile robotu kontrol etmeyi başardı
-
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- Sedat Peker'den video yanıtı
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yorum
- Ekonomist Günçavdı asgari ücret için tahminini açıkladı