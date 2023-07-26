Steam’deki gizlilik oyunlarında büyük indirim festivali başladı! İndirimde alabileceğiniz 8 oyun tavsiyesi

Yayınlanma: 26.07.2023 - 15:16

Güncelleme: 26.07.2023 - 15:16

Oyun satın alma platformu Steam bazı dönemlerde kullanıcılarına büyük indirim kampanyaları yapıyor. 'Yaz İndirimleri', 'Yılbaşı İndirimleri', 'Sonbahar İndirimleri' gibi büyük etkinliklerin yanı sıra platform tür bazlı da indirimler yapıyor.

Tür bazlı indirim türlerinden biri olan 'Gizlilik Oyunları Festivali' bugün itibarıyla başladı. Steam'de birçok gizlilik oyunu indirime girdi.

İşte 'Steam Gizlilik Oyunları Festivali'nde alabileceğiniz 8 oyun:



Watch Dogs 2 (Ubisoft)

Devasa bir şehrin altını üstüne getirerek zorlu görevlere çıkacağınız Watch Dogs 2, Ubisoft’un başarılı aksiyon oyunlarından bir tanesi olmuştu. Uzun oyun süresi ve eğlenceli görevleriyle bu oyunu şu anda 105 TL’ye satın alabilirsiniz. Yeni bir Watch Dogs oyunu ufukta gözükmediğinden, Watch Dogs 2 sizi uzunca bir süre eğlendirecektir.

Far Cry 5 (Ubisoft)

Bir başka Ubisoft oyunu da son derece başarılı atmosferi ve hikayesiyle Far Cry 5’ten başkası değil. Amerika’daki büyük bir tarikata karşı mücadele ettiğimiz oyunda dilersek silahlarımızı kuşanıp tüm engelleri şiddet kullanarak çözüyoruz, dilersek de ses çıkarmadan, alarmları devreye sokmadan ilerliyoruz. Far Cry 6’dan daha iyi bir oyun olduğunu düşündüğümüz beşinci oyunu sadece 61 TL’ye satın alabilirsiniz.

Outlast (Red Barrels)

Korku türünün en iddialı oyunlarından biri olan Outlast, bırakın gizlenmeye çalışmayı, hareket etmeden oyunun bir şekilde kendi kendine sonlanmasını dileyeceğiniz kadar büyük bir gerilim sunuyor. Şayet ki korku oyunlarından hoşlanıyor ve kalbinize güveniyorsanız, Outlast’in Steam’deki satış fiyatı şu an 29 TL.

Little Nightmares II (Konami)

Bir oyun hem sevimli, hem de bir o kadar karanlık olabilir mi? Little Nightmares’ı daha önce deneyimlemiş olanlar bu birleşimin ne kadar harika sonuçlar doğurduğunu biliyorlardır. Küçük, sarı yağmurluklu bir karakterin bolca gizlenerek engelleri aşmaya çalıştığı oyunun görselliğine ve oynanışına hayran kalacaksınız. Little Nighmates II’yi Steam’den 148 TL’ye satın alabilirsiniz.

Assassin’s Creed Unity (Ubisoft)

Gizlilik oyunu denilince eskiden akla ilk olarak Assassin’s Creed gelirdi ama oyunun son versiyonlarındaki RPG’ye kayan değişim, bu özelliği bir ölçüde arka plana itti. Fransa’yı çok iyi bir şekilde resmeden AC Unity, özellikle eski Fransa’ya ilgi duyan oyuncuları atmosferiyle içine çekecektir. 87 TL’lik fiyatıyla bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Batman: Arkham Knight (Rocksteady Studios)

Biraz eski bir oyun olmasına karşın, oynanışıyla halen revaçta olabilecek türden bir oyun serisi Batman Arkham. İndirime giren bu oyunu için serinin en başarılı oyunu diyemeyiz belki ama bir şekilde daha önce Batman oyunlarını oynamadıysanız, oyun sizi Batman gibi hissettiren atmosferiyle büyüleyecektir. Üstelik Kara Şövalye olmak için sadece 12 TL ödemeniz yeterli.

A Plague Tale: Innocence (Asobo Studio)

Fransa’da, 1348 yılında geçen ilginç bir hikayeye sahip A Plague Tale: Innocence. Farelerden bulaşan bir salgın hastalık yüzünden alarm konumuna geçmiş olan ülkede iki kardeşin hem salgından, hem de onları yakalamak isteyen düşmanlardan kaçışında rol sahibi oluyorsunuz. Son derece başarılı oynanışı ve hikaye örgüsüyle öne çıkan bu oyunu mutlaka denemelisiniz. A Plague Tale: Innocence’ın Steam’deki satış fiyatı 100 TL.

Gloomwood (New Blood Interactive)

90’ların sonları, 2000’lerin başlarındaki FPS oyunlarından esinlenerek hazırlanan Gloomwood, gizliliğin ön planda olduğu, eğlenceli bir aksiyon oyunu. Oyunda farklı silahlar, saklanabilmek için kullanabileceğiniz farklı eşyalarla birlikte stratejinizi de ön planda tutmanız gerekecek. Görsel olarak listedeki oyunlardan farklı bir yere düşen bu oyunu Steam üzerinden 142 TL’ye satın alabilirsiniz.