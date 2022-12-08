Street Fighter 6 için çıkış tarihi sızdırıldı

08 Aralık 2022 Perşembe, 23:16

Oyun camiasının beklenen oyunlarından biri olan Street Fighter 6, Game Awards( Oyun Ödülleri) öncesinde çıkış tarihinin sızdırılmasıyla gündeme geldi. Capcom imzalı oyunun çıkış tarihi 2 Haziran 2023 olarak paylaşıldı. Merakla beklenen dövüş oyununun Standart, Deluxe ve Ultimate sürümlerinin tamamı aynı gün çıkacak.

ETKİNLİĞE BİR KALA OYUNUN TARİHİ SIZDIRILDI

The Game Awards'ta tanıtılması ve detaylarının duyurulması beklenen oyunun tarihinin sızdırılması sürpriz oldu. Yine de oyunun PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformundaki oyunseverleri karşılayacağını belirtelim.

Oyunun daha önce kapalı beta sürümündeki sistem gereksinimleri ise şu şekilde açıklanmıştı:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 12

Boş alan: 25GB

Önerilen sistem gereksinimleri