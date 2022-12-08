Street Fighter 6 için çıkış tarihi sızdırıldı
Oyunun tanıtılmasına daha var ancak Street Fighter 6 için çıkış tarihi olan 2 Haziran 2023 ortaya çıktı.
Oyun camiasının beklenen oyunlarından biri olan Street Fighter 6, Game Awards( Oyun Ödülleri) öncesinde çıkış tarihinin sızdırılmasıyla gündeme geldi. Capcom imzalı oyunun çıkış tarihi 2 Haziran 2023 olarak paylaşıldı. Merakla beklenen dövüş oyununun Standart, Deluxe ve Ultimate sürümlerinin tamamı aynı gün çıkacak.
ETKİNLİĞE BİR KALA OYUNUN TARİHİ SIZDIRILDI
The Game Awards'ta tanıtılması ve detaylarının duyurulması beklenen oyunun tarihinin sızdırılması sürpriz oldu. Yine de oyunun PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S ve Steam üzerinden PC platformundaki oyunseverleri karşılayacağını belirtelim.
Oyunun daha önce kapalı beta sürümündeki sistem gereksinimleri ise şu şekilde açıklanmıştı:
Minimum sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 12
- Boş alan: 25GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600
- Bellek: 16GB RAM
- Ekran kartı: Nvidia RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT
- DirectX: Sürüm 12
- Boş alan: 25GB
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