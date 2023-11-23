Subnautica'nın üçüncü oyunu geliyor: Tarih açıklandı!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:25

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:25

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen Subnautica oyun serisi hem ilk oyunu ile hem de 2021'de çıkardığı Below Zero oyunu ile bağımsız oyun dünyasında büyük başarı elde etmişti. IGN'nin haberine göre şimdi ise oyun serisinin üçüncüsü geliyor. Şirketin bağlı olduğu yayıncı Krafton'un mali raporlarında ortaya çıkan yeni Subnautica oyunu 2025'in ilk yarısında çıkacak.

Ayrıca Krafton'un raporlarında görüldüğü kadarıyla Project Black Budget adlı bir PUBG oyunu da geliyor. Ayrıca Vector North tarafından geliştirilen Project Gold Rush adlı "aksiyon macera sandbox" oyunu da 2024 yılında çıkış yapacak.

Raporlarda yer alan bir diğer bilgi ise Sims benzeri bir oyun oldu. Krafton 2026'da Sims benzeri bir oyun çıkarmayı planlıyor. İnZoi kod adlı oyunun 'hiper gerçekçi' olacağı söyleniyor.