Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli getirildi
Dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya platformu Tango, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Türkiye’de erişime engellendi.
Türkiye'de son dönemde yaşanan sosyal medya platformlarına erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. Dünya genelinde 400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan mesajlaşma ve canlı yayın uygulaması Tango, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı.
Daha önce Discord ve Roblox gibi popüler platformlara getirilen erişim engeli kararlarının ardından, Tango da Türkiye'de yasaklanan platformlar arasına katıldı.
Kullanıcılarına mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın hizmetleri sunan Tango, dünya çapında oldukça popüler bir sosyal medya uygulaması olarak biliniyor. Ancak, erişim engeli kararının gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu karar, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açarken, erişim engelinin ne kadar süreceği konusunda belirsizlik devam ediyor.
Kullanıcıların görüntülü arama, mesajlaşma ve canlı yayın yoluyla iletişim kurmasını sağlayan sosyal medya ve iletişim platformu @TangoMe, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/nK6odlSYVO pic.twitter.com/cOdBgQfjFf— EngelliWeb (@engelliweb) January 1, 2025
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