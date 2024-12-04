Roblox ne zaman açılacak? Roblox açıklanacak mı?

Roblox'a Türkiye'den erişim, 7 Ağustos 2024'te Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle ve Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda engellendi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açıklanacak mı?

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açıklanacak mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 15:13

Roblox'a erişim engelinin temel nedeni, platformda çocuk istismarına yönelik içerikler ve bazı durumlarda terör propagandası tespit edilmesi olarak açıklandı. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açıklanacak mı?

ROBLOX AÇILACAK MI?

"Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün" diyen Uraloğlu, "Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz. En tıkandığımız nokta yasakçı kisveye bürünmeden bu işi yapabilmek. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #roblox #sosyal medya #Yasak

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