Taşınabilir oyun bilgisayarı Asus Rog Ally X tanıtıldı
Asus Rog Ally X yeni nesil özellikleriyle ön siparişe açıldı. İşte özellikleri ve fiyatı:
Yeni nesil özellikleriyle karşımıza çıkan Asus imzalı ROG Ally X, hem depolama hem de batarya tarafında öne çıkıyor. İşlemci tarafında Z1 Extreme bulunuyor. Ekranda 120Hz 1080p 7 inç VRR, bellekte 24 GB LPDDR5X @ 7500Mhz yer alıyor.
ASUS ROG ALLY X ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Depolamada 1 TB SSD bizleri karşılıyor ve şarj ise 100W. Cihazda çift depolama ve çift batarya da bulunuyor. Performans tarafında ise bu yüzde 15 ve buna ek olarak bellek tarafında yüzde 50 olmak üzere bir artış var.
Önceki modele göre daha sessiz çalışan cihaz, soğutma performansının artırılmasıyla dikkat çekiyor. Ön sipariş fiyatı ise 799 dolar.
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