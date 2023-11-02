Tek şarjla 482 km gidebilen elektrikli okul taşıtı duyuruldu
GreenPower Motor Company tarafından geliştirilen araç, ABD pazarındaki en büyük aküye ve en uzun menzile sahip elektrikli okul taşıtı olarak geçiyor.
Okul taşıtı tarafında çok fazla gelişme olmuyor. Ancak ABD'li GreenPower Motor Company, 387 kWh lityum demir fosfat bataryaya sahip Mega Beast, adını verdiği bir aracı tanıttı. Bu araç, tek şarjla birden fazla sefer yapabilecek güce sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
OKUL OTOBÜSÜ TARAFINDA EN UZUN MENZİL
Şirket, Mega Beast için çalışmalarını bir süredir sürdürüyor. Araç ilk olarak 2019 yılında karşımıza çıksa da yıllar içinde son halini aldı. Şirket, Mega Beast'in "okul otobüsü pazarında en uzun menzili sağladığını ve en büyük pil paketine sahip olduğunu" düşünüyor.
Okul taşıtı aktarıldığı kadarıyla 2024 yılından itibaren üretilmeye başlanacak.
GreenPower başkanı Brendan Riley ise : "Sonuç olarak Mega Beast, önceki Beast ile aynı sınıf lideri araç; sadece daha büyük bataryası, daha fazla menzili ve daha fazla yokuş yukarı tırmanma gücü var." dedi.
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