Tekken 8'in sistem gereksinimleri açıklandı
Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Tekken'in yeni oyunu Tekken 8'in PC sistem gereksinimleri açıklandı. Oyun minimum ayarlarda Nvidia GeForce GTX 1050Ti veya AMD RAdeon R9 380X ekran kartına ihtiyaç duyuyor.
Bandai Namco tarafından yapılan dövüş oyunu Tekken 8'in Steam sayfasında PC sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ayarlarda 100 GB depolama alanı ve 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise 16 GB RAM gerekiyor. Ayrıca stüdyo oyunda 60'ın üzerinde FPS vereceğini de garanti etti. sabit FPS'in 60'ın üzerinde olacağını da açıkladı.
Tekken 8'in PC sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Grafikler: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı/Onboard yonga seti
Tavsiye Edilen Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafikler: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı/Onboard yonga seti
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