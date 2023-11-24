Tekken 8'in sistem gereksinimleri açıklandı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 16:42

Güncelleme: 24.11.2023 - 16:42

Bandai Namco tarafından yapılan dövüş oyunu Tekken 8'in Steam sayfasında PC sistem gereksinimleri açıklandı. Minimum ayarlarda 100 GB depolama alanı ve 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise 16 GB RAM gerekiyor. Ayrıca stüdyo oyunda 60'ın üzerinde FPS vereceğini de garanti etti. sabit FPS'in 60'ın üzerinde olacağını da açıkladı.

Tekken 8'in PC sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum Gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

DirectX: Sürüm 12



Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı/Onboard yonga seti

Tavsiye Edilen Gereksinimler: