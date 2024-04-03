Tekken serisi bugüne kadar kaç milyon sattı?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 23:30

Güncelleme: 03.04.2024 - 23:35

Dünyanın en popüler dövüş oyunu serilerinden biri olan Tekken için yeni bir satış rakamı açıklandı. Serinin son oyunu Tekken 8, ocak ayında çıkmıştı. Oyunun yapımcısı Katsuhiro Harada ise oyun serisi hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre Tekken 8 çıkmadan önce serinin 55 milyon kopya kadar sattığı belirtildi. Ancak, Tekken 8, üç hafta içinde yaklaşık 2 milyon sattı.

Tekken serisi son oyunla beraber 57 milyon doları aşmayı başardı.

TEKKEN SERİSİ MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Oyunun satışlarının yüzde 51'i yaklaşık 28 milyonu Avrupa'dan geldi. 17 milyon kopya ise ise ABD'deki oyuncular tarafından sağlandı.

Harada, yaptığı açıklamada ayrıca 2015 yılında piyasaya sürülen Tekken 7'nin 11 milyondan fazla sattığını söyledi.

Tekken 8, Steam'de 44,99 dolara satılıyorken, Xbox'ta 1,499 TL, PlayStation tarafında ise 1,999 TL.