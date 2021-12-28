Teknoloji devinden ‘çip kıtlığı’ açıklaması

28 Aralık 2021 Salı, 12:32

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, geçtiğimiz yıl dünya çapında üretim süreçlerini etkileyen çip krizii le ilgili açıklamada bulundu.

ABD merkezli şirket, küresel tedarik zinciri üzerindeki Covid-19 etkisinin kalıcı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Intel'in CEO'su Pat Gelsinger verdiği demeçte, "Covid-19 tedarik zincirlerini bozdu ve olumsuz olmasına neden oldu" derken, "Talep yıldan yıla yüzde 20 arttı. Bozulan tedarik zincirleri çok büyük bir boşluk yarattı ve bu patlayan talep devam etti" diye konuştu.

NTV'nin aktardığına göre; Gelsinger, "Talepteki artışa yanıt vermek için bu kapasiteyi oluşturmak zaman alıyor" ifadelerini kullanırken, bu durumun 2023'e kadar süreceği konusunda uyarıda bulundu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle aksayan süreçler neticesinde, dünya geçtiğimiz yıl büyük bir çip krizi ile karşı karşıya kaldı.

BİLGİSAYAR, CEP TELEFONU VE ARABA TEDARİKİ ETKİLENDİ

Çip krizi nedeniyle Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına her geçen gün artan talep ve neredeyse bütün teknolojik cihazlarda yarı iletkenlere duyulan ihtiyaç sebebiyle, dizüstü bilgisayarların, cep telefonlarının ve arabaların tedariki büyük ölçüde etkilendi.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel ise Malezya'da 7,1 milyar dolarlık yeni bir tesis de dahil olmak üzere çip krizinin çözümü için yeni altyapıya 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

Gelsinger, yeni fabrikalarda üretimin başlamasının üç yıl daha süreceğini söylerken, çip kıtlığın en azından 2022'nin sonuna kadar devam etmesini bekleyen AMD CEO'su Anna Su'nun görüşlerine katıldığını aktardı.