Teksas'tan 'çip' hamlesi: Çin'e alternatif

06 Aralık 2021 Pazartesi, 14:40

Otomotivden teknoloji üretimine her sektörü etkileyen çip sıkıntısını önemli ölçüde azaltması beklenen Samsung’un ABD fabrikası, Teksas’ta kurulacak. Güney Koreli şirket, 17 milyar dolarlık yatırım ile açacağı fabrikasında akıllı telefon, 5G ve yapay zekada kullanılmak üzere gelişmiş çipler üretecek.

ShiftDelete.Net'in haberine göre Teksas Valisi Greg Abbott, Samsung’un bu hamlesini “eyalet tarihindeki en büyük doğrudan yabancı yatırım” olarak değerlendirdi. Abbott, katıldığı bir televizyon programında yaptığı yeni bir açıklamada Teksas’ın gelecekte yarı iletken üretiminin evi olacağını ifade etti.

“TEKSAS, YARI İLETKEN ÜRETİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR”

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD’nin yarı iletkenler ve acil ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler dahil olmak üzere tüm temel ihtiyaçların üretimini dış kaynaktan sağlayarak hata yaptığını dile getirdi. Çin’e veya diğer ülkelere bağımlı olmamaları gerektiğini ekleyen eden Greg Abbott, bu bağlamda da Teksas’ın yarı iletken üretimine öncülük ettiğini sözlerine ekledi.

Greg Abbott, Covid-19 salgınında yapılan bazı düzenlemelerin ve alınan kararların çip sıkıntısını tetiklediğini belirterek, “[Çip] Yalnızca iPhone’unuz veya dizüstü bilgisayarınızda değil; aynı zamanda üretim yaptığınız tüm araçlarda da var. Tam olarak bu yüzden Teksas, insanların kullandığı her şeyde var olan yarı iletkenlerin evi haline gelerek öncülük ediyor” diye konuştu.

SAMSUNG’UN TEKSAS FABRİKASINDA ÜRETİM 2024’TE BAŞLAYACAK

Paylaşılan bilgilere göre, Samsung’un Teksas fabrikasının inşaatı önümüzdeki yıl başlayacak. Üretimin ise 2024 yılında başlaması bekleniyor. Fabrika için New York, Arizona ve Florida’yı da düşünen Güney Koreli şirket, vergi indirimi ve teşviklerin yanı sıra elektrik kesintisi durumunda şehrin tesislere elektrik sağlama kapasitesi nedeniyle Teksas’ı seçti.

TESLA DA TEKSAS'A GEÇİYOR

Teksas yalnızca yabancı yatırımcının değil, merkezi diğer eyaletlerde bulunan şirketlerin de yeni durağı haline gelmeye başlıyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Kaliforniya’da yer alan genel merkezini Teksas’a taşıma kararı aldı.

Musk, konuya ilişkin açıklamasında “Bay Area’da ne kadar büyüyebileceğimize dair sınırlar mevcut. Austin’deki fabrikamız havaalanından beş dakika, şehir merkezine ise sadece 15 dakika uzaklıkta. Bu sayede fabrikamızı gezmek isteyen misafirler için daha fazla imkan sunabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Musk da bir konuşmasında, çip krizine ilişkin olarak, "İnşa edilmekte olan çok sayıda çip imalat tesisi var ve gelecek yıla kadar iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.