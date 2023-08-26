Teknoloji şirketleri mercek altına alınıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) bu hafta yürürlüğe girecek. Yasa ile özellikle Google, Facebook ve TikTok gibi büyük sosyal medya ya da teknoloji şirketleri etkilenecek.

Sena Tufan
Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00
Teknoloji şirketleri mercek altına alınıyor
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Söz konusu şirketlerin faaliyetlerinin denetlenmesinde dönüm noktası olarak kabul edilen bu düzenleme ile kullanıcılar çevrimiçi ortamda güvende tutulacak, yasadışı olan ya da platformun hizmet şartlarını ihlal eden içeriklerin yayılmasını engellemek için hayata geçirilecek.

Yasa ayrıca, Avrupalıların mahremiyet ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarını da korumayı hedefliyor. DSA kurallarına uymayan şirketler ise milyarlarca Avro’luk para cezası ile karşı karşıya kalacak. Yasa, sekizi sosyal medya platformu olmak üzere 19 platformu etkiliyor. 

Yasayı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Gökhan Ahi, DSA ile şirketlerin operasyonlarını, politikalarını ve prosedürlerini gözden geçirmeleri gerekeceğini ve buna uygun değişiklikler yapmalarının da zorunlu hale getirileceğini söyledi. Ahi, “Dijital Hizmetler Yasası, sosyal medya ve teknoloji devlerini daha şeffaf ve sorumlu olmaya teşvik ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Ahi, Türkiye’nin de benzer bir yasayı uygulamak istemesi durumunda, öncelikle kendi hukuki ve teknik altyapısını gözden geçirmesi ve gerekli düzenlemeleri yapması gerekeceğini ekledi. 



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Dijital Hizmetler Yasası avrupa birliği google facebook TikTok

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