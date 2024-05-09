Telefon kapalı olsa bile artık konumu bulunabiliyor

Google yeni özelliğini devreye aldı. Bu sayede artık telefon kapalı olsa dahi konumu bulunabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:37
Telefon kapalı olsa bile artık konumu bulunabiliyor
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Google'ın yeni Cihazımı Bul özelliği artık telefon kapalı olsa dahi çalışıyor. Bu şekilde internete bağlı olmadan özelliği kullanma şu anda Google Pixel 8 ve 9 Pro için sunuldu. Sistemin çalışma mantığı ise oldukça basit: Cihazımı Bul ağı kurulduktan sonra özelliğin nasıl çalıştığına dair kullanıcılar bildirim alıyor. 

GOOGLE CİHAZIMI BUL ÖZELLİĞİNİ İLK OLARAK PIXEL 8 MODELLERİNE SUNDU

Telefon kapansa bile birkaç saat boyunca konum takibi yapmak mümkün oluyor.

Bu şekilde sistemin çalışması için kullanıcıların 'tüm alanlarda ağ ile' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. 

Söz konusu özelliğin çalışması için hangi sürümün cihazlarda kurulu olması gerektiği bilinmiyor ancak özellik nisan ayından beri kullanımda. Yani en son güncellemeleri alacak cihazlarda akitf olarak kullanmak mümkün olacak gibi duruyor. Öte yandan telefonun bu şekilde konum takibi yapılması için telefonun kapanmadan önce Bluetooth veya konum bilgisinin açık olması da gerekiyor.


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