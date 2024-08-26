Telefon kullanımı için en uygun yaş açıklandı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 19:09

Güncelleme: 26.08.2024 - 19:10

Akıllı telefon kullanım yaşı düştükçe bu konuda otorite olan kaynaklardan öneriler ve tavsiyeler de geliyor. Yeni yayınlanan kılavuz ise 11 yaş altındaki çocukların telefon kullanmasının yasaklanması gerektiğini söylüyor.

İlkokul çağındaki çocuklara internete ve sosyal medya platformlarına erişim sağlayan akıllı telefonlar verilmemesi, bunun yerine sadece mesajlaşma ve arama yapmalarına izin veren "sınırlı kapasiteli cihazlar" verilmesi öneriliyor.

16 YAŞ VE ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE KONTROLÜNDE AKILLI TELEFON KULLANMALI

Çocukları dijital dünyada korumayı amaçlayan bu adımlar, küçük yaşta karşılaşılan sorunların önüne geçmek için atılıyor.

Şirket, ebeveynlerin 16 yaş ve altındaki çocuklarına akıllı telefon vermeyi seçmeleri durumunda ebeveyn kontrolü özelliklerini etkinleştirmelerini ve 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlamalarını öneriyor.

Telefon kullanımı için en uygun yaşın 16 yaşın üstü olduğu da belirtiliyor.

Yakın zaman içinde yapılan araştırmalar, akıllı telefonların aşırı kullanımının gençler arasında ruh sağlığı sorunlarına yol açabileceğini ve sınırsız internet erişiminin küçük çocukları internetteki tehlikelere maruz bırakabileceğini ortaya koyuyor.