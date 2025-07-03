Telegram'a yeni özellikler geldi

Telegram’ın yeni özellikleri uygulamayı daha pratik kullanmayı sağlıyor. Yeni özellikler, Telegram'ın 1 Temmuz'da yayınladığı güncellemeyle getirildi.

Telegram’a gelen yeni özellikler

Kontrol listeleri Kanallarda önerilen gönderiler Önerilen gönderilerin finansmanı Önerilen gönderilerle para kazanma

Premium kullanıcılar herhangi bir sohbette kontrol listeleri oluşturma imkanına kavuşuyor. Bu şekilde yapılacaklar listesi ve dahasının takibi yapılabilecek.

Abonelerin favori kanallarına öneriler göndermesine olanak sağlayacak bu diğer imkan videolardan ürün incelemelerine farklı konularda olabilecek.





Daha önce de sesli mesajları kırpma, iOS'ta hikaye paylaşımları ve daha fazla anket seçeneği getirilmişti.

Bir diğer özellik ise sesli mesajları kırpma oluyor. Bir sesli mesajı kaydettikten sonra, artık başlangıç ve bitiş noktalarını hareket ettirerek tam olarak istediğiniz bölümü kesebilirsiniz. Kaydın en iyi halini yakalamak için baştan kaydetmenize gerek yok. Kayda devam edebilir ve göndermek istediğiniz bölümü seçebilirsiniz.

Artık fotoğrafları daha yüksek kalitede göndermek mümkün oluyor. Yeni güncelleme ile yeni kalite seçeneği seçip eklenebiliyor. Yüksek Çözünürlük seçeneği ile HD görüntüler artık 4 kat daha fazla piksele sahip. Bunun yanında 0.5 MB'den az veri kullanılıyor.