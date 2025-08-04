Temmuz ayında en güçlü Android telefonlar hangileri oldu?

Akıllı telefonları farklı kategorilerden kıyaslayarak sıralama yapan AnTuTu, temmuz ayının en güçlü Android telefonlarının listesini yayınladı. Temmuz ayının başından sonuna kadar toplanan verilere göre en güçlü Android telefon Red Magic 10S Pro+ oldu. Bu modelde Snapdragon 8 Extreme Edition bulunuyor.

TEMMUZ AYINDA EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFON

Bu telefon modelinin ardından Vivo X200 Ultra modeli karşımıza çıkıyor. Onu sırasıyla iQOO Neo10 Pro+, Vivo X200s ve Honor GT Pro takip ediyor.

Listede yer alan diğer modeller ise OnePlus Ace 5 Pro, OnePlus 13, iQOO 13, Redmi K80 Extreme ve Oppo Find X8 Ultra oluyor.