Cumhuriyet Gazetesi Logo
Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi

Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi

28.05.2026 20:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Temu'nun platformunda yasa dışı ürünlerin satışına ilişkin sistemik riskleri yeterince tespit etmediği ve değerlendirmediği bildirildi.

AB'deki tüketicilerin Temu'da yasa dışı ürünlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, Temu'nun 2024 yılı risk değerlendirmesinin DSA kapsamındaki standartları karşılamadığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Temu'ya yönelik gizli alışveriş testlerinde seçilen şarj cihazlarının çok yüksek bölümünün temel güvenlik testlerinden geçemediği, bebek oyuncaklarının önemli bir kısmının kimyasal limitleri aştığı veya kopabilen parçalar nedeniyle boğulma riski taşıdığı için orta ve yüksek düzeyde güvenlik riskinin bulunduğu kaydedildi.

Temu'nun tavsiye sistemleri ve influencer destekli ürün tanıtım programlarının yasa dışı ürünlerin yayılma riskini yeterince değerlendirmediğine işaret edilen açıklamada, DSA kapsamında çok büyük çevrim içi platformların, hizmetleriyle bağlantılı sistemik riskleri titizlikle değerlendirmekle ve buna uygun önlemler almakla yükümlü oldukları vurgulandı.

Açıklamada, Temu'ya AB kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 200 milyon avro para cezası verildiği bildirildi.

Temu'nun 28 Ağustos 2026'ya kadar ihlalleri gidermeye yönelik eylem planı sunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şirketin karara uyulmaması halinde periyodik para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uymaları gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

İlgili Konular: #Alışveriş #perakende ticaret sektörü #Temu

İlgili Haberler

YouTube'da yapay zeka ile hazırlanan içerikler daha belirgin işaretlenecek
YouTube'da yapay zeka ile hazırlanan içerikler daha belirgin işaretlenecek YouTube'da yapay zeka kullanılarak hazırlanan içerikler daha belirgin şekilde işaretlenecek. Böylece kişiler videolarda yapay zeka kullanılmış mı yoksa kullanılmamış mı daha rahat anlayabilecek.
Yapay zeka veri merkezlerinin tüketimi 2030'da iki katına çıkacak
Yapay zeka veri merkezlerinin tüketimi 2030'da iki katına çıkacak Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin 2025'te 485 teravatsaat olan elektrik tüketiminin 2030'da 950 teravatsaat olması öngörülüyor.
iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak?
iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak? iOS 27 ile Siri daha akıllı bir hale gelecek. Bunun yanı sıra tasarımsal olarak daha farklı olacak.