Tesla'nın Çin'de üretilen otomobilleri hakkında yeni iddia

12 Kasım 2022 Cumartesi, 14:01

Yakın zamanda Twitter’ı satın alan dünyanın en zengin insanı konumunda olan Elon Musk’ın yönetimindeki Tesla, elektrikli otomobiller konusunda ismi zikredilen markalardan biri.

Webtekno'nun haberine göre Reuters tarafından paylaşılan bir rapor, şirketin ilerleyen zamanlarda neler planladığı ile ilgili yeni bilgileri açığa çıkardı. Konuya yakın iki kişiye dayandırılan haberde, ABD merkezli otomobil devinin Çin yapımı araçları ABD’ye ihraç etmeyi düşündüğü ifade edildi.

TESLA'NIN ÇİN MERKEZLİ ARAÇLARI ABD'DE SATILABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İsmini vermek istemeyen kaynakların iddiasına göre Tesla, eğer Kuzey Amerika’daki düzenlemelere uygun olursa Çin merkezli tedarikçiler tarafında üretilen ürünlerin ABD’ye ihraç etmeyi düşünüyor. Bu da şirketin, Çin yapımı Model Y ve Model 3’ü önümüzdeki yıl içinde ülkede satmaya başlayabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, kaynaklardan biri bunun Kanada’ya ihracat için de bir yol açabileceğini aktardı.

Tesla’nın Shanghai fabrikası, yapılan yeni iyileştirmelerin ardından yıllık 1,1 milyon elektrikli araç üretme kapasitesine ulaşarak Tesla’nın en üretken tesisi konumunda. Devasa fabrika; Çin, Avrupa, Avustralya ve Güney Doğu Asya olmak üzere farklı pazarlar için Model 3 ve Model Y üretiyordu.

Reuters’a konuşanlar, yuanın ABD dolarına karşı ucuz olması, Çin’deki düşük hammadde fiyatları, Tesla ve yeni araç fiyatlarındaki artış gibi faktörlerin, Çin’den ABD’ye yapılan ihracatı rekabetçi hâle getirdiğini, bu yüzden böyle bir planın oluşabileceğini aktardı. Şimdiye kadar Tesla’nın stratejisi, ABD’de sattığı araçları Fremont, Kaliforniya ve Austin’deki fabrikalarda üretiyordu.

Tesla’nın ABD’nin Çin’e bağımlılığı azaltmak için sunduğu planlardan en çok yararlananlardan olması nedeniyle tartışma yaratabileceğini düşünülüyor.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin Tesla’dan bir açıklama gelmedi. Elon Musk, Twitter üzerinden verdiği bir yanıtta, ‘yanlış’ ifadelerini kullanarak iddiaları herhangi bir detay vermeden yalanlamış oldu.

Musk bu tarz bir açıklamada bulunsa da kesin olarak şirketin böyle bir planının olmadığını söylemek için biraz erken olabilir. Ünlü girişimci, daha önce Twitter’da işten çıkarmalar yaşanacağına dair bir iddiayı benzer bir şekilde yalanlamıştı. Ancak daha sonra bu gerçekleşti ve şirketteki birçok çalışan kovuldu.