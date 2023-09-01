Tesla'nın otonom sürüş sisteminde 'Elon Modu' keşfedildi: Güvenlik önlemlerinin daha az çalışmasını sağlıyor

Tesla'nın otonom sürüş sisteminde bir hacker tarafından "Elon Modu" adı verilen bir mod keşfedildi. Mod güvenlik sistemlerinin daha az çalışmasına sebep oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 18:09
Tesla'nın otonom sürüş sisteminde 'Elon Modu' keşfedildi: Güvenlik önlemlerinin daha az çalışmasını sağlıyor
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Tesla'nın Autopilot sisteminde bulunan ve kullanıcıların sürücü izleme uyarısını atlayabileceği düşünülen "Elon Modu" adı verilen bir mod, keşfedildi.

Bu mod, kötü şöhretli Tesla hacker Green tarafından keşfedildi. Green, bu modun aslında "yönetici testi" için tasarlandığını gösteren yazılımdaki isim nedeniyle ona "Elon Modu" adını verdi. "Elon Modu", sürücülerin direksiyona tork uygulama uyarısını azalttığı ya da kaldırdığı görünüyor.

NHTSA (Ulusal Trafik Güvenliği İdaresi), bu modun kullanımını ve kaç kişinin erişim sağladığını incelemek üzere Tesla'dan daha fazla bilgi istedi. NHTSA, bu modun sürücülerin dikkatsizliğini artırabileceğinden ve Autopilot'un düzgün bir şekilde denetlenememesine yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Tesla'nın cevap vermesi için süresi vardı, ancak henüz cevap gelmedi. Bu modun keşfi, Tesla'nın sürücü izleme sistemini aşmaya çalışan sürücülerle ilgili daha önceki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Ayrıca, Tesla hayranı bir kişinin sosyal medyada "nag" uyarılarını atladığını iddia ettiği videoların ardından, NHTSA'ın Tesla'nın sürücü izleme sisteminin etkinliği hakkında daha fazla soru sorduğu belirtiliyor.

NHTSA, Tesla'nın sürücü izleme sistemini düzgün çalıştırması ve sürücülerin dikkatsizliğini engellemesi gerektiğini vurguluyor.


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