Threads'i bilgisayardan açmak mümkün olacak! Yakında geliyor

Threads için yeni bir web sürümü geliyor. Kullanıcılar uygulamayı telefonlarına indirmeden bilgisayar ve diğer cihazlardan giriş yaparak kullanabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:39
Threads'i bilgisayardan açmak mümkün olacak! Yakında geliyor
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X'e alternatif olması için piyasaya sunulan Instagram Threads, şu anda mobil uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Ancak yeni özelliklerin geldiği uygulamanın web sürümü de yolda. Arama özelliğinin geleceğini duyuran Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bunun yanında web sürümünün de yolda olduğunun sinyallerini vermişti.

THREADS'İN WEB SÜRÜMÜ İÇİN ŞİRKET İÇİNDE TESTLER BAŞLADI

Uygulamanın web sürümünün ne zaman sunulacağı bilinmiyor ancak tahminlere göre o da bu hafta sunulacak. 

Herkesin kullanımına açılmadan önce şirkette denenen bu sürüm, içeriden onay alırsa milyonlarca kullanıcının karşısına o zaman çıkartılacak.


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