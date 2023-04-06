Instagram'ın üzerinde çalıştığı Reels odaklı özellik

Instagram, Reels tarafı için yeni özellikler üzerinde çalışırken, TikTok'ta yer alan bir özelliği kendi bünyesine katmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:33
Instagram'ın üzerinde çalıştığı Reels odaklı özellik
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Instagram pek çok özelliği bünyesine eklemeye hazırlanırken, ortaya çıktığı kadarıyla TikTok temelinde bir özelliği kullanıcılara sunacak. Bu kapsamda başka bir uygulamaya gerek kalmadan Reels vidolarının indirilmesine imkan sunulacak. 

Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni özelliğe göre Reels videoları için bir indirme seçeneği yer alacak. Bu sayede kullanıcılar kolayca istedikleri videoları indirme imkanına kavuşacak. 

INSTAGRAM'IN DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKAN YENİLİKLERİ

Instagram'a, biyografilere yanıt vermenizi ve doğum gününüzde fotoğrafınıza efekt eklemenizi sağlayacak özelliklerin geleceği ortaya çıkmıştı. 


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