Instagram'ın üzerinde çalıştığı Reels odaklı özellik
Instagram, Reels tarafı için yeni özellikler üzerinde çalışırken, TikTok'ta yer alan bir özelliği kendi bünyesine katmaya hazırlanıyor.
Instagram pek çok özelliği bünyesine eklemeye hazırlanırken, ortaya çıktığı kadarıyla TikTok temelinde bir özelliği kullanıcılara sunacak. Bu kapsamda başka bir uygulamaya gerek kalmadan Reels vidolarının indirilmesine imkan sunulacak.
Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni özelliğe göre Reels videoları için bir indirme seçeneği yer alacak. Bu sayede kullanıcılar kolayca istedikleri videoları indirme imkanına kavuşacak.
#Instagram is working on the ability to turn on #Reels downloads, allowing other users to download your video ?? pic.twitter.com/jwwOTRNxTC— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 5, 2023
INSTAGRAM'IN DAHA ÖNCE ORTAYA ÇIKAN YENİLİKLERİ
Instagram'a, biyografilere yanıt vermenizi ve doğum gününüzde fotoğrafınıza efekt eklemenizi sağlayacak özelliklerin geleceği ortaya çıkmıştı.
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