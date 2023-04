Instagram'ın üzerinde çalıştığı Reels odaklı özellik

Instagram pek çok özelliği bünyesine eklemeye hazırlanırken, ortaya çıktığı kadarıyla TikTok temelinde bir özelliği kullanıcılara sunacak. Bu kapsamda başka bir uygulamaya gerek kalmadan Reels vidolarının indirilmesine imkan sunulacak.

Meta'nın üzerinde çalıştığı yeni özelliğe göre Reels videoları için bir indirme seçeneği yer alacak. Bu sayede kullanıcılar kolayca istedikleri videoları indirme imkanına kavuşacak.

#Instagram is working on the ability to turn on #Reels downloads, allowing other users to download your video ?? pic.twitter.com/jwwOTRNxTC