Instagram'a bir süredir beklenen bağlantı ekleme özelliği geldi

Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:34

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:34

Instagram eskisi kadar özellik getirmiyor olsa da bir süredir kullanıcıların beklediği ve gelmediği için eleştirdiği profillere birden fazla bağlantı ekleme dönemi resmen başladı. Bu sayede kullanıcılar artık Instagram profillerine en fazla beş adede kadar bağlantı ekleyebiliyor.

YILLARDIR BEKLENEN ÖZELLİK YENİ GELDİ

Instagram'ın çatı şirketi olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg de konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Özelliğin kullanıcılar tarafından en çok beklenenler arasında yer aldığını vurgulayan CEO, bu yeniliği resmen duyurmuş oldu.

Milyonlarca kullanıcının ve içerik üreticisinin yer aldığı Instagram, talep edilen özelliklere yavaş yavaş kavuşuyor. Daha önce kişiler profillerine üçüncü taraf uygulamalar üzerinden link veya bağlantı listesi oluşturuyor ve profiline ekliyordu. Burada ise listelenen linkler kafa karıştırabiliyordu.

Yeni özellik sayesinde daha fazla sayıda link başka bir bağlantıya gerek kalmadan profillere eklenebilecek.