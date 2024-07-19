Titanik enkazını taramak için iki robot geliştirildi! Tam olarak ne yapacaklar?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:34

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:34

Titanik, 1912 yılında batması imkansız olarak tanıtılmasına rağmen batmasıyla şok etkisi yaratmıştı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bu yolculukla ilgili enkazlar hala araştırılıyor. Günümüzde bile yeni bulunan eşyalar ve belgeler, kanıt niteliği taşıyor. Titanik için artık teknolojinin nimetlerinden de yararlanılacak ve robotlar ile enkazda arama yapılacak.

TİTANİK ENKAZINA YENİ ROBOT TAKVİYESİ

Bu robotlar özel lazer sistemine sahip 3 boyutlu sensörlere sahip olacak. Bunun yanı sıra yüksek çözünürlüklü kameralar da bulunacak.

Bilim insanları ve araştırmacılar Titanik'in öyküsünü tamamlamak için bu robotlara güveniyor.

Titanik'le ilgili pek çok rivayet var. Batması imkansız olan bu geminin batmasını, o sırada yolculuk yapan ABD'li senatörlere suikast yapılması için planlandığından tutun da bambaşka pek çok hikaye anlatılıyor. Bu anlatıların önüne geçmek için geminin enkazında daha fazla araştırma yapılması ve gerçeklere yönelik daha fazla kanıtın bulunması gerekiyor.

Enkaz fazla derinde olduğu için robotlardan faydanılması işten bile değil. Geçen yıllarda OceanGate şirketinin Titan denizaltı ile geminin enkazına düzenlediği gezide 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu da aslında enkaza yapılacak insanlı seyahatlerin tehlikeli olabileceğini kanıtlıyor.