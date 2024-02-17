Tüketicinin yarısı haberleşme fiyatlarını anlamakta zorlanıyor: Zam var, çözüm yok

Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 17.02.2024 - 03:00

Hızla değişen ve belirsizliklerin hâkim olduğu dünyada telekomünikasyon sektörünün karşı karşıya olduğu riskler de dönüşüyor. Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi EY (Ernst&Young) küresel çapta telekomünikasyon şirketlerini bekleyen en önemli 10 riski açıkladı. EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji Sektör Lideri Emre Beşli, “Ülkemizde de şirketlerin gelişen riskler konusunda dikkatli olmaları ve bunlarla başa çıkmak için yeni ve doğru stratejiler geliştirmeleri gerekiyor” dedi.

Raporuna göre en önemli riskler şöyle: