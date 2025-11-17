Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı GTA 6 videosu oldu

Tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı GTA 6 videosu oldu

17.11.2025 23:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı GTA 6 videosu oldu

Rockstar Games'in en çok beklenen oyunlarından olan GTA 6'nın iki yıl önce yayınlanmış fragmanı en çok izlenen fragman olmayı başardı.

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 için iki yıl önce ilk fragman yayınlanmıştı. 4 Aralık 2024'te yayınlanan bu fragman çok kısa sürede milyonları aşmış ve çok konuşulmuştu. Oyunun çıkışı için önce 2025 konuşulmuştu ancak zamanla ertelemeler gelmeye başladı.

GTA 6 FRAGMANI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Oyunun 2026 yılının mayıs ayında çıkacağı söylenmişti ancak yeni yapılan erteleme ile GTA 6 güncel olarak 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacak.

Image

GTA 6'nın fragmanı YouTube'da 269 milyon izlenmiş durumda. 

Bu video reklamsız olarak tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı oldu. 

Öte yandan oyuna 1 milyondan fazla da yorum yapıldı. Oyunun ikinci resmi fragmanı ise halihazırda 140 milyon izlenmiş durumda.

İlgili Konular: #GTA 6 #GTA VI #GTA 6 fragman

İlgili Haberler

NASA ve SpaceX ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı
NASA ve SpaceX ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX şirketi, Avrupa ile ortak yürütülen Copernicus misyonunun ikinci uydusu Sentinel-6B’yi uzaya gönderdi.
Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde
Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" bulundu Çinli bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilen "Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, göktaşı çarpmasının yol açtığı demir paslanmasının izlerine rastladı.
Call of Duty: Black Ops 7 oyuncular tarafından beğenilmedi
Call of Duty: Black Ops 7 oyuncular tarafından beğenilmedi Merakla beklenen yeni Call of Duty oyunu Black Ops 7 çıkış yapmasının hemen ardından olumsuz eleştiriye maruz kaldı.