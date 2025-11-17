Tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı GTA 6 videosu oldu

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6 için iki yıl önce ilk fragman yayınlanmıştı. 4 Aralık 2024'te yayınlanan bu fragman çok kısa sürede milyonları aşmış ve çok konuşulmuştu. Oyunun çıkışı için önce 2025 konuşulmuştu ancak zamanla ertelemeler gelmeye başladı.

GTA 6 FRAGMANI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Oyunun 2026 yılının mayıs ayında çıkacağı söylenmişti ancak yeni yapılan erteleme ile GTA 6 güncel olarak 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacak.

GTA 6'nın fragmanı YouTube'da 269 milyon izlenmiş durumda.

Bu video reklamsız olarak tüm zamanların en çok izlenen YouTube fragmanı oldu.

Öte yandan oyuna 1 milyondan fazla da yorum yapıldı. Oyunun ikinci resmi fragmanı ise halihazırda 140 milyon izlenmiş durumda.