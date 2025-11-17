Call of Duty: Black Ops 7 oyuncular tarafından beğenilmedi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025
Merakla beklenen yeni Call of Duty oyunu Black Ops 7 çıkış yapmasının hemen ardından olumsuz eleştiriye maruz kaldı.

Call of Duty: Black Ops 7 kısa bir süre önce çıkış yaptı. Black Ops 7, eleştirmenler ve ilk incelemeleri yapanlar tarafından beğenilmiş olsa da serinin tutkunları tarafından beğenilmedi. Bunun odağında da serinin benliğinden uzaklaşması ve yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin sayısının artması gibi sebepler var.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 OYUNSEVERLERDEN GEÇEMEDİ

Oyunseverler hikaye modunun kapatılamaması gibi sorunlar da bildirdiği için oyuna düşük puan verdiler. 

Metacritic'te serinin en kötü puanını alan Black Ops 7, 1.7 ortalama puana sahip. Oyunun PC sürümü için sitede 84 verilse da oyuncu tarafında bu beklenti karşılanmadı. 

Oyunun Steam tarafında ise 'karışık' inceleme yorumlarına sahip. Bu da olumsuz yorumların arttığını gösteriyor. Black Ops 7 14 Kasım'da Steam'e 69.99 dolardan sunulmuştu. 

Call of Duty'nin hikaye ağırlığını taşımadığı için hikaye tarafının da yoğun olarak eleştirildiğini söylemek mümkün. Yapay zekanın tasarımda ve genel olarak oyunun görev kartlarında kullanılması oyundaki beklentiyi kırıyor.

