Türk Telekom 6G çalışmaları için iş birliği yaptı

Türk Telekom, Ericsson ile 6G projeleri için İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:00
Türk Telekom 6G çalışmaları için iş birliği yaptı
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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, iki şirket arasındaki İyi Niyet Sözleşmesi için İspanya'nın Barselona kentinde yapılan Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) imza töreni düzenlendi.

Tören, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Telekom ve Ericsson, 6G konusundaki stratejik alanlarda güçlerini birleştirirken Ericsson'un 16 küresel araştırma merkezinden biri, Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi'nde ise (MMEA) tek merkez olan İstanbul'daki araştırma tesisi, iki şirketin Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.

"Küresel alanda 6G'nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Önal, şirket olarak, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında işbirlikleri sürerken, şimdi de 6G alanındaki çalışmalarına, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi dahil ettiklerini belirtti.

Önal, "Bu çalışmalarda Ericsson Research ile birlikte yol almak ve bu önemli alanı birlikte keşfetmek bizim için çok değerli. Bu işbirliği ile ülkemizin dijital dönüşümüne ivme kazandırmayı ve küresel alanda 6G'nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi, teknoloji alanında tüketen değil, üreten ve ürettiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Yalçın da 6G teknolojisinin keşfedilmesiyle AR-GE çalışmalarına katkıda bulunma ve hız kazandırma konusundaki uzmanlıklarını birleştirmek üzere Türk Telekom ile İyi Niyet Sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yalçın, "6G'nin yaşam ve etkileşim şeklimizi değiştirmesi beklerken bu teknolojinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak işbirliğimizin şart olduğuna inanıyoruz. Bu İyi Niyet Sözleşmesi'nin daha fazla yenilik ve ilerleme için bir mihenk taşı olacağından eminiz." değerlendirmelerinde bulundu.


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