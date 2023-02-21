Türkiye'de 5G kullanılmıyorken Güney Kore 6G'yi başlatıyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:12

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:18

Güney Kore, özellikle güzellik elektroniği ve kişisel bakım teknolojilerinde bilinen isimlerden. Ülkede 5G tarafında da önemli çalışmalar yıllardır yapılıyor ve hızlı internet sunuluyor. Güney Kore Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yeni bir açıklamada ülkenin 6G ağı için çalışmaları başlattığı aktarıldı.

GÜNEY KORE 6G İÇİN TARİH VERDİ

Güney Kore bu bağlamda 2028 yılında 6G ağını başlatmayı hedefliyor.

Mevcut altyapıları geliştirerek, teknolojinin daha hızlı bir şekilde kullanıcılara sunulmasını hedefleyen Güney Kore, bu süreçte yerel şirketlerden de yardım alacak. 6G ağı için gerekli malzemeler, bileşenler ve ekipmanlar için teşvik vermeyi planlayan Güney Kore, yatırımlarını artıracak.

6G çalışmaları için şu anda devam eden projeler için 500 milyon doların üzerinde bir bütçe de ayrılmış durumda.

Hatırlatmak gerekirse Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore, 2022 yılında alınan 5G patentlerinin yüzde 25.9'una sahip ülke konumunda.

Çin de geçen yıl 6G'nin kullanılacağı tarihi açıklamıştı. 5G'yi 2019 yılında kullanmaya başlayan Çin, çalışmalarını hızlandırarak 2030'da 6G'yi vatandaşlarına sunmayı hedefliyor. Bildiğiniz gibi Çin'in özellikle internet altyapısı teknoloji şirketi Huawei tarafından sağlanıyor. 6G çalışmalarında da büyük paya sahip olan Huawei, 2021'de 6G'yi tasarlamak ve tanımlamak üzerine de makale yayınlamış.

Türkiye ise henüz tam anlamıyla 5G'ye geçmiş değil. Bu yıl çalışmaların ilerlemesi ve daha fazla şehirde kullanılmasına yönelik adımların atılması bekleniyor.