Rusya 6G için hazırlanıyor
Rusya, 5G’den daha hızlı olan 6G üzerine çalışmaya başladığını açıkladı.
2018 yılında 5G teknolojisine geçiş yapan ABD oldu. Güney Kore 2019 yılında 5G teknolojisine geçiş yaptı. 2020 yılında ise Avrupa ülkeleri 5G teknolojisini geniş çapta kullanmaya başladı. Güney Kore önemli bir adım atarak 6G çalışmalarına nisanda başlamışken şimdi ise Rusyadan atak geldi.
Çin kaynaklı haber sitesi gizchine'ye göre, 6G için proje geliştirmeye başlayan Rusya’nın, hangi ülkenin ne kadar ilerlediğine bakmadan çalışmalarını en yakın zamanda bitirmeyi amaçladığı bilgisi paylaşıldı.
Rusya’nın 30 milyar rubleyi bulacağını açıkladığı 6G projesinin 2025 yılına kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Rusya’da bulunan NTI İletişim ve Nesnelerin İnterneti Merkezi’nde teknik uzman olarak çalışan Dimitri Lakuntsev, 6G ağlarının ülkede 2033 - 2034 yılında tam olarak etkin olarak kullanabileceğini ifade etti.
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