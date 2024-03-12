Türk Telekom karbon emisyonlarını 2050'de Net Sıfır'a ulaştırmayı hedefliyor
Türk Telekom karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 45 azaltmayı ve 2050'de de Net Sıfır'a ulaştırmayı amaçlıyor.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonunu tüm iş süreçlerine yansıtıyor.
KARBON AYAK İZLERİ AZALTILACAK
Teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarına aktaran şirket, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına somut adımlar atmaya devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, önemli odak konularının başında sürdürülebilirliğin geldiğini belirterek, "Sadece bugünün ihtiyaçları için değil, yarınların sürdürülebilirliği için önemli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karbon ayak izlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkılarını artırmak için hamleler yaptıklarını kaydeden Aktan, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuza bağlı Sürdürülebilirlik Komitemizin aldığı kararla 2030 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızda 2020 baz yılına nispeten yüzde 45'lik bir azaltım yapmayı, Türkiye ve Dünya GSM Birliği (GSMA) hedefleri ile uyumlu olacak şekilde, 2050'de ise Net Sıfır'ı hedefliyoruz. Verdiğimiz sözün, rakamlardaki azalışı ifade eden bir hedefin ötesinde, Türk Telekom olarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için duyduğumuz sorumluluğun göstergesi olduğuna inanıyoruz."
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