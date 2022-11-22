Samsung kullanıcılarının ilginç şifre tercihi "Samsung"

22 Kasım 2022 Salı, 00:35

Teknolojik cihazlarda güvenli şifre oluşturmak artık bir gereklilik. Kullanılacak şifrenin genellikle uzun olması ve bu uzun şifrenin içinde "farklı semboller, büyük ve küçük harf ya da noktalama işaretlerinin" mümkünse hepsinin bulunması hesapların ele geçirilmesinin önüne geçiyor. Yapılan bir araştırmada ise bu durumun kullanıcılar nezdinde tam tersi olduğu ortaya çıktı.

DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞİFRELERİ DE "GÜÇSÜZ"

Samsung kullanıcılarının şifre tercihlerine odaklanan Nordpass, 30'dan fazla ülkede yaptığı bir araştırmada Samsung kullanıcılarının en çok kullandığı şifreyi açıkladı. Buna göre Samsung kullanıcıları en çok "Samsung" şifresini kullanıyor. Önceki yıllarda yapılan benzer çalışmada 198. sırada olan popüler şifre son iki yıl içinde 78'inci sıraya kadar yükseldi.

Yedi harf içermesinden kaynaklı olarak bu kadar sık tercih edilen Samsung şifresinin harflerinin büyük ya da küçük olması güvenlik açısından bir artı olmuyor. Öte yandan dünyanın en çok tercih edilen şifresi unvanı "password" şifresinde. Bu şifreyi "12345" ikinci sırada, "123456789" üçüncü sırada ve "guest" dördüncü sırada takip ediyor.