Türkiye'de en çok oyun oynayan iller açıklandı
Dünyada olduğu gibi de Türkiye'de de oyun oynayan insanların sayısı giderek artmaya başladı. Türkiye'de en çok oyun oynayan iller belli oldu. İşte Türkiye'nin en çok oyun oynayan illeri...
Oyun sektörü giderek büyümeye devam ediyor. Türkiye'de oyun içi satışlar yapan Oyunfor tarafından bir rapor yayınlandı. Rapora göre 2023 Ekim ayında oyun alışverişlerinde, 2023 Eylül ayına göre yüzde 3 düşüş yaşandı. 2022 yılı Ekim ayına göre ise yüzde 5’lik bir azalma gözlemlendi.
PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre artış gösterirken, mobil oyunlarda düşüş devam etti. Edinilen verilere göre PC oyunları Ekim ayında en çok alışveriş yapılan kategori oldu.
KATEGORİK DAĞILIM
EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN
- Valorant
- Counter-Strike 2
- League of Legends
- Call of Duty: Warzone 2.0
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Metin2
- Knight Online
- World of Warcraft
- PUBG Mobile
- Black Desert Online
İLLERE GÖRE DAĞILIM
Oyun alışverişlerinde, Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.
YAŞ ARALIĞINA GÖRE DAĞILIM
Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM
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