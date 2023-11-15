Türkiye'de en çok oyun oynayan iller açıklandı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 16:34

Güncelleme: 15.11.2023 - 16:37

Oyun sektörü giderek büyümeye devam ediyor. Türkiye'de oyun içi satışlar yapan Oyunfor tarafından bir rapor yayınlandı. Rapora göre 2023 Ekim ayında oyun alışverişlerinde, 2023 Eylül ayına göre yüzde 3 düşüş yaşandı. 2022 yılı Ekim ayına göre ise yüzde 5’lik bir azalma gözlemlendi.

PC ve konsol oyun alışverişleri diğer aylara göre artış gösterirken, mobil oyunlarda düşüş devam etti. Edinilen verilere göre PC oyunları Ekim ayında en çok alışveriş yapılan kategori oldu.

KATEGORİK DAĞILIM

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

Valorant Counter-Strike 2 League of Legends Call of Duty: Warzone 2.0 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Metin2 Knight Online World of Warcraft PUBG Mobile Black Desert Online

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Oyun alışverişlerinde, Ekim ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

YAŞ ARALIĞINA GÖRE DAĞILIM

Ekim ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.





CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM