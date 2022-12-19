Türkiye'de geçen haftanın en çok satan oyunları
Steam farklı listeleri yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 ve 13 Aralık yani geçen hafta Türkiye'de ne çok satan oyunları listeledi.
Steam tarafından yayınlanan haftanın en çok satan oyunları arasında ücretsiz listenen oyunlar da yer alıyor. Bu noktada ilk sırada bizleri FIFA 23 karşılıyor. Oyun yüzde 60 indirimle 279.99 TL'ye satılıyor. İkinci sırada ise yılların eskitemediği ve ücretsiz olan Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor.
STEAM'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLAR LİSTESİ
Listenin üçüncü sırasında bizleri hikayesiyle etkileyen ve grafikleriyle oyunseverlerden tam puan alan Red Dead Redemption 2 var. Oyun yüzde 67 indirim ile 98.67 TL'ye düşmüş durumda. Onu önceki haftalarda birinci olan Call of Duty: Modern Warfare 2 takip ediyor. Oyun 1.099 TL'den 934.15 TL'ye kadar düşmüş durumda.
Listenin beşinci sırasında Assassin's Creed Valhalla 230.67 TL'lik fiyatıyla bizleri karşılıyorken, Apex Legends ve Dota 2 sırasıyla ücretsiz olarak listede yer alıyor. Listede sekizinci sırada Cyberpunk 2077 yer alıyor onu PUBG: Battlegrounds takip ediyor ve onuncu sırada yıllardır oyuncuların vazgeçemediği Grand Theft Auto V takip ediyor.
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