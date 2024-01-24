Türkiye'de geçen yıl en çok neleri şikayet ettik? Şikayetvar açıkladı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:33

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:35

Markalardan, iş yerlerine kadar binlerce şeyi şikayet etmek için milyonlarca kişinin tercih ettiği Şikayetvar, 2023 yılındaki verilerini açıkladı. Buna göre Trendyol, Whatsapp ve Instagram en çok şikayet edilenler arasında yer aldılar. Açıklanana göre 2023 yılında kayıtlı olan marka sayısı 193 bin 993'e ulaştı.

MİLYONLARCA KİŞİ ŞİKAYETİNİ ŞİKAYETVAR'A YAZDI

Platforma aylık ortalama 28 milyon ziyaret gerçekleşirken, 521 bin 527 şikayet sonuca ulaşabildi.

Toplam üye sayısı ise 11 milyon 119 bin 972'ye yükseldi. Şikayet sayısı ise 3 milyon 624 bine kadar çıktı.

Şikayetvar'a en çok ocak ayında başvuru yapıldı. 2023 yılında Şikayetvar, iki yeni özelliğini de duyurdu. Tüketiciler artık çözüm bekledikleri konuları video kaydederek markalara hızlı ve etkili bir şekilde duyurmaya başladı. Yıl içerisinde 97 bin 736 videolu şikayet platforma ulaştı. Platformun mobil uygulaması da geçtiğimiz yıl yayına alındı. 2023’te ulaşan şikayetlerin yüzde 36.5’i belgeli (fotoğraf ya da videolu) olarak kullanıcılar tarafından iletildi.

Şikayetvar'a ilginç ve bir o kadar da rahatsız şikayetler de yapıldı. Kredi kartından habersiz şekilde para çekildiğini söyleyen kullanıcılar, en çok şikayet edilen sektör olarak finas tarafında kendini gösterdi. Bankaların harcama itirazlarını olumlu sonuçlandırmaması güven sorununa sebep oldu. Ayrıca para transferleri, fatura ödemeleri gibi işlemlerde ücret kesilmesi ve kart aidatının alınması dile getirilen başka bir sorundu. Kampanya şartlarına uyulsa bile millerin, puanların yatırılmaması, ATM’lerin bakımsızlığı, para yuttuğunda iadelerin geç yapılması ve yeterli sayıda ATM bulunmaması şikayet edilen diğer konular oldu.