TurkNet internet fiyatlarına zam geldi: Fiber ve GigaFiber tarifeleri yükseldi
Türkiye'de faaliyet gösteren internet sağlayıcılarından biri olan TurkNet, internet hizmeti fiyatlarına yaptığı zam ile gündemde. Firma, müşterilerine sunduğu Fiber ve GigaFiber tarifelerinin ücretlerini artırdı.
Son dönemde hızla büyüyen dijital dünyada internet hizmetleri daha da hayati bir rol oynamaya başladı. Çalışma, eğitim, iletişim ve eğlence gibi birçok alanın vazgeçilmez parçası haline gelen internet, kullanıcıların bütçelerini de etkileyen önemli bir faktör. Bu bağlamda, TurkNet'in internet fiyatlarına yaptığı zam kararı dikkatleri çekiyor.
Fiber (100 Mbps) hızında internet hizmeti sunan TurkNet, bu tarife için 249,90 TL olan ücretini 299,90 TL'ye yükseltti. Aynı şekilde, yüksek hızlı GigaFiber (1000 Mbps) internet hizmeti sunan paket de 249,90 TL'den 299,90 TL'ye çıktı.
Yeni zamlar Eylül ayı itibarıyla geçerli olacak.
PEŞİN ÖDEYENLER ZAMDAN ETKİLENMEYECEK
Webtekno'nun haberine göre, TurkNet zamlardan önce kullanıcılarına kısa mesaj gönderdi. Bu mesaj kapsamında 1 yıllık ücreti peşin olarak ödemek isteyen kullanıcılar 299,90 TL yerine 279,90 TL'den ödeyecekler.
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