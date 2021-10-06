Twitch'te büyük sızıntı: Yayıncıların kaç para kazandığı ortaya çıktı...

06 Ekim 2021 Çarşamba, 16:16

2014’te Amazon tarafından satın alınan ve Amazon Gaming’in büyük bir parçası olan canlı yayın platformu Twitch, yakın tarihin en büyük dijital sızıntılarından birisine kurban gitti. The Verge’ün 4chan’da yayınlanan posta dayandırdığı habere göre saldırganın kimliği anonimliğini koruyor.

Sızdırılan bilgiler arasında yayıncılara son 3 yıl boyunca yapılan ödemelerin bilgileri, mobil, masaüstü ve konsol uygulamalarının kaynak kodları, SDK ve AWS altyapıları ve en önemlisi de Amazon’un henüz yayınlamadığı Steam rakibi platformu hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Webtekno'nun aktardığına göre; Twitch'in hacklenmesi ile ortaya çıkan bilgiler şu şekilde: