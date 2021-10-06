Twitch'te büyük sızıntı: Yayıncıların kaç para kazandığı ortaya çıktı...
Canlı yayın platformu Twitch, bugün büyük bir hacklendi haberi ile gündeme geldi. Peki Twitch hacklendi mi, kullanıcı verileri çalındı mı?
2014’te Amazon tarafından satın alınan ve Amazon Gaming’in büyük bir parçası olan canlı yayın platformu Twitch, yakın tarihin en büyük dijital sızıntılarından birisine kurban gitti. The Verge’ün 4chan’da yayınlanan posta dayandırdığı habere göre saldırganın kimliği anonimliğini koruyor.
Sızdırılan bilgiler arasında yayıncılara son 3 yıl boyunca yapılan ödemelerin bilgileri, mobil, masaüstü ve konsol uygulamalarının kaynak kodları, SDK ve AWS altyapıları ve en önemlisi de Amazon’un henüz yayınlamadığı Steam rakibi platformu hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.
Webtekno'nun aktardığına göre; Twitch'in hacklenmesi ile ortaya çıkan bilgiler şu şekilde:
- Twitch yayıncılarının 3 yıl içinde aldığı tüm ödemeler, yani yayıncılık gelirleri
- Masaüstü ve tarayıcı uygulaması twitch.tv'nin tamamı
- Mobil, masaüstü ve oyun konsolu uygulamalarının tüm kaynak kodları
- Twitch tarafından kullanılan SDK'lar, Amazon Web Services hizmetleriyle ilgili kodlar
- Amazon'un henüz adını bile duyurmadığı Steam rakibi oyun kütüphane, işlemci ve mağazası: Vapour (kod adı)
- Twitch'in kullandığı tüm güvenlik araçları
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