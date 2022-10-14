Twitter, beklenen özelliği test etmeye başladı

14 Ekim 2022 Cuma, 09:28

Geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Topluluk (Community) özelliğini geliştirmeye devam eden Twitter'dan yeni bir hamle geldi.

Buna göre topluluk üyeleri, Twitter’da Space odası açarak belirli kişiler ile sohbet edebilecek.

ShiftDelete'in haberine göre; Twitter Toplulukları, temel olarak Twitter kullanıcılarının belirli bir konu hakkında konuşmak için bir araya gelebileceği gruplar. Topluluğa kimlerin erişimi olduğunu kontrol edebilen ve hatta diğer üyelerden gelen tweetleri silebilen yöneticiler ve moderatörler bulunuyor.

TWITTER TOPLULUK ÜYELERİ, SPACE ODASI AÇABİLECEK

Topluluk deneyimini daha da benzersiz kılmak için Twitter, kullanıcılara Topluluklar içinde kendi Space odalarını oluşturma seçeneği sunmak istiyor. Sonuç olarak Twitter, bir Topluluğun üyelerinin belirli bir konu üzerinde daha özgürce etkileşime geçebilmesini istiyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İnsanların daha da odaklanmış, anlamlı ve ilgi çekici sohbetler yapabileceği bir yer yaratmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Şirketin iddiasına göre Topluluk yöneticileri, bir Topluluğa ve konuya özel canlı sesli sohbetler başlatarak Topluluklarını daha iyi yönetebilecek. Bununla birlikte Topluluk üyeleri, biri biriyle etkileşime geçebilecek ve aynı ilgi alanlarını paylaşan diğer kişilerle kaliteli sohbetlere katılabilecek.

Twitter’da normal bir Space’e katılma ve konuşmanın aynı şekilde aktarılacağı açıklandı. Ancak, Space sohbetinin o Topluluğun üyeleriyle sınırlı olacağı belirtildi. Yöneticiler ve moderatörler, Space odasını yönetmek için ana bilgisayarlarla birlikte çalışabilecek.

Twitter’a göre, Topluluklarla yeni Spaces entegrasyonu şimdi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki az sayıda kullanıcıya sunuluyor. Şirket, özelliğin ne zaman daha fazla kullanıcıya genişletileceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.