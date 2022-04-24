Twitter, videolar için beklenen özelliği duyurdu
Twitter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada videolar için alt yazı desteği özelliğini test etmeye başladığını belirtti.
Sosyal medya platformu Twitter, videolar için alt yazı desteğini test ettiğini duyurdu. Popüler platform, uzun süredir 'Tweet Düzenleme Butonu' özelliği ve Elon Musk'ın satın alma gelişmeleri nedeniyle gündemden düşmüyor.
Videolar için yeni özelik, Twitter Support hesabından bir GIF örneğiyle birlikte gösterildi.
TWİTTER ALT YAZI DESTEĞİ İLE DAHA ERİŞİLEBİLİR OLACAK
Shift Delete'in haberine göre, sosyal medya platformu, Twitter Support adlı hesabından yaptığı bir GIF paylaşımıyla videolara CC butonu getireceğini duyurdu. Buton, direkt Twitter videolarına entegre edilerek alt yazının açılıp kapanmasını sağlayacak.
Yeni fonksiyon, özellikle görüntü ve ses kalitesi düşük Twitter videoları için oldukça yardımcı olacak.
Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022
On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U
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