Twitter, videolar için beklenen özelliği duyurdu

Sosyal medya platformu Twitter, videolar için alt yazı desteğini test ettiğini duyurdu. Popüler platform, uzun süredir 'Tweet Düzenleme Butonu' özelliği ve Elon Musk'ın satın alma gelişmeleri nedeniyle gündemden düşmüyor.

Videolar için yeni özelik, Twitter Support hesabından bir GIF örneğiyle birlikte gösterildi.

Shift Delete'in haberine göre, sosyal medya platformu, Twitter Support adlı hesabından yaptığı bir GIF paylaşımıyla videolara CC butonu getireceğini duyurdu. Buton, direkt Twitter videolarına entegre edilerek alt yazının açılıp kapanmasını sağlayacak.

Yeni fonksiyon, özellikle görüntü ve ses kalitesi düşük Twitter videoları için oldukça yardımcı olacak.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.



On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U