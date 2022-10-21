Elon Musk’tan işçi kıyımı: Twitter planı ortaya çıktı

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma süreci değişkenlik gösteren Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yeni planları ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 09:30
Elon Musk’tan işçi kıyımı: Twitter planı ortaya çıktı
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SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. 

Washington Post’ta yer alan haberde, Musk'ın Twitter’ı satın alması durumunda çalışanlarının yüzde 75’ini işten çıkaracağı ortaya çıktı.

Şirketten yetkililerle görüşen ve belgelere ulaşan Washington Post, gelecek aylarda şirketi kim alırsa alsın işten çıkarmaların olacağını aktardı.

Twitter son dönemde işe alımları duyurduğunu açıklamıştı. Fakat dün gece Bloomberg, şirket içi yazışmalara erişti. Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şirket genelinde işten çıkarma planları yok” denildi.


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