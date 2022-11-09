Twitter'dan onaylı bazı hesaplara verilecek rozet
Twitter'ın mavi tik rozeti hakkında gelişmeler sürerken, 'resmi' onaylı hesap rozetine yönelik bir gelişme yaşandı.
Twitter'ın mavi tik rozeti bir süredir tartışma konusuydu. Twitter Blue yani ücretli versiyon için sunulması talep edilen ve daha sonrasında 8 dolarlık bir fiyat açıklanan 'mavi tik rozeti' tartışmaları halen sürerken, yeni bir hamle geldi. Twitter para ile satılmayacak yeni şeffaf bir rozet hazırladı.
TWITTER RESMİ HESAPLAR İÇİN BİR ROZET VERECEK
Yeni sistemde şeffaf gözüken 'resmi' adı verilen yeni rozet, devlet hesaplarına, şirketlere, iş ortaklarına, büyük medya kuruluşlarına ve bazı tanınmış kişilere verilecek. Bu adımın atılmasının temel sebebi ise para ile satın alınabilecek hesapların kafa karışıklığı yaratabileceğiydi. Çünkü mavi tik almasına rağmen sahte bir Twitter hesabı olabilir.
Konu hakkında açıklama yapan ürün yönetiminden sorumlu Esther Crawford:
“Birçok kişi, Blue üzerinden Mavi onay rozeti almış aboneler ile resmi olarak doğrulanmış hesapları nasıl ayırt edeceklerini soruyor. Bu ayrımı anlatmak adına yeni geliştirdiğimiz “Resmi” rozetini tanıtıyoruz. Önceden doğrulanmış tüm hesaplar “Resmi” etiketini almayacak ve bu etiket satın alınamayacak.
Bu etiketi alacak hesaplar arasında devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler yer alacak. Yeni Twitter Blue ise kimlik doğrulaması içermeyecek, mavi bir onay rozeti ve belirli özelliklere erişim sunan isteğe bağlı ücretli bir abonelik olacak. Hesap türleri arasında ayrım yapmanın yollarını denemeye devam edeceğiz.”
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