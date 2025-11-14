Ubisoft'ta işler yolunda gitmiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransa merkezli oyun yayıncısı Ubisoft, birkaç yıldır zorlu zamanlar geçiriyor. Uzun yıllardır popüler oyunlarda ismini gördüğümüz Ubisoft, finansal raporunu yayınlamayı erteledi. Bu da şirketin geleceğine yönelik endişelere yol açtı.

Assassin's Creed serisinden tutun da Tom Clancy's serisi ve dahası yüzlerce oyunda imzası bulunan Ubisoft, bir süredir sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Finansal açıdan düşüş eğiliminde olan şirket, özellikle pandemi sonrası toparlanamadı. Şirketen attığı adımlar şu anki sonucu hazırladı ve şirket son beş yılda yüzde 90'dan fazla değer kaybetti. 

Şirket, bu yılın yarısıdaki finansal sonuçlarını açıklaması gerekiyordu ancak açıklanmasına kısa bir süre kala erteleme duyurusu yapıldı. Bu şirketin zaten kırılgan olan hisse değerlerini daha da düşürdü. 

Ubisoft CFO Frédérick Duguet'un yazışmalarını aktaran Insider Gaming'e göre sonuçların tamamlanması için ek zamana ihtiyaç duyuluyormuş ve bu da çalışanlarla paylaşılmış.

Bu açıklamanın yaratacağı ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla da işlemlerin askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan şirkette Tencent etkisi sürüyor. Hatırlayacağınız üzere ekim ayında Ubisoft'un Far Cry, Assassin’s Creed ve Rainbow Six oyunları Vantage Studios altına taşınmıştı ve Tencent'ten 1.25 milyar dolarlık da fon alınmıştı. Tencent ve Ubisoft arasındaki bu hamleler olası satın alınma ihtimalini artırıyor. 

