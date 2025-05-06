Ubisoft'un 9 yeni Assassin's Creed oyunu geliştirdiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.05.2025 - 20:04

Güncelleme: 06.05.2025 - 20:04

En son Assassin's Creed Shadows ile gündemdeki yerini koruyan seriye yeni oyunlar ilerleyen yıllar içende gelecek. Insider Gaming'e göre Ubisoft, Assassin's Creed serisinden vazgeçmiyor ve 9 yeni oyun üzerinde çalışıyor.

Ubisoft'un bu oyunları 6 yıllık bir yol haritası kapsamında geliştireceği aktarılıyor.

Insider Gaming'den Tom Henderson'ın eriştiği bilgilere göre Ubisoft, 2 RPG oyunu, 3 yeni remake, farklı bir Assassin's Creed deneyimi sunacak daha niş bir oyun, 2 adet ise çok oyunculu oyun ve de mobil taraf için bir Assassin's Creed oyunu geliştirecek.