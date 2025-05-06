Ubisoft'un 9 yeni Assassin's Creed oyunu geliştirdiği ortaya çıktı
Yeni bir iddiaya göre Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyunları üzerinde çalışıyor.
En son Assassin's Creed Shadows ile gündemdeki yerini koruyan seriye yeni oyunlar ilerleyen yıllar içende gelecek. Insider Gaming'e göre Ubisoft, Assassin's Creed serisinden vazgeçmiyor ve 9 yeni oyun üzerinde çalışıyor.
Ubisoft'un bu oyunları 6 yıllık bir yol haritası kapsamında geliştireceği aktarılıyor.
Insider Gaming'den Tom Henderson'ın eriştiği bilgilere göre Ubisoft, 2 RPG oyunu, 3 yeni remake, farklı bir Assassin's Creed deneyimi sunacak daha niş bir oyun, 2 adet ise çok oyunculu oyun ve de mobil taraf için bir Assassin's Creed oyunu geliştirecek.
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