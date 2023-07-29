Ubisoft'un abonelik sistemi 179 TL'den 15 TL'ye indi

Ubisoft+, Türkiye'de ilk ay indirimli olarak sunuluyor. Normalde 179 TL olan aylık abonelik sistemi 15 TL'ye kadar düşürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:29
Ubisoft'un abonelik sistemi 179 TL'den 15 TL'ye indi
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Farklı pek çok oyun abonelik sistemleri bulunuyor. Türkiye'de Xbox Game Pass aboneliği oldukça popülerken bir diğer yanda da Ubisoft+ var. Assassin's Creed ve Far Cry gibi pek çok popüler oyunu bulunan Ubisoft, abonelik sistemi için yeni bir kampanya yaptı.

SINIRLI SÜRE İÇİNDE İNDİRİMLİ AYLIK ÜYELİK ALINABİLİYOR

İsteyenler 9 Ağustos'a kadar Ubisoft+'ın ilk ayına özel olarak 15 TL ödeyerek aboneliği satın alabilecek.

Aboneliğe dahil olan oyunseverler, 60'tan fazla oyuna ulaşacak. İşte Ubisoft Türkiye'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

 


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