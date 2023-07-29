Ubisoft'un abonelik sistemi 179 TL'den 15 TL'ye indi
Ubisoft+, Türkiye'de ilk ay indirimli olarak sunuluyor. Normalde 179 TL olan aylık abonelik sistemi 15 TL'ye kadar düşürüldü.
Farklı pek çok oyun abonelik sistemleri bulunuyor. Türkiye'de Xbox Game Pass aboneliği oldukça popülerken bir diğer yanda da Ubisoft+ var. Assassin's Creed ve Far Cry gibi pek çok popüler oyunu bulunan Ubisoft, abonelik sistemi için yeni bir kampanya yaptı.
SINIRLI SÜRE İÇİNDE İNDİRİMLİ AYLIK ÜYELİK ALINABİLİYOR
İsteyenler 9 Ağustos'a kadar Ubisoft+'ın ilk ayına özel olarak 15 TL ödeyerek aboneliği satın alabilecek.
Aboneliğe dahil olan oyunseverler, 60'tan fazla oyuna ulaşacak. İşte Ubisoft Türkiye'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:
???? Harika oyunlar sizi bekliyor! ??— Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) July 28, 2023
Sadece 15?'ye Ubisoft+'a abone olarak Assassin's Creed, Far Cry ve daha fazlası gibi efsane oyunlardan oluşan devasa bir kütüphaneye erişin!
-https://t.co/z4rkGTD1Zt pic.twitter.com/bHoPRTH5qN
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