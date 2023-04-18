Elon Musk: Yapay zeka, kontrolü ele geçirdiğinde medeniyetin yıkımına yol açabilir

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:54

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:55

Milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zekanın "medeniyetin yıkımına" yol açabileceği uyarısında bulundu.

CNN'e konuşan Elon Musk, "Yapay zeka, yanlış yönetilen uçak tasarımından veya üretim bakımından veya kötü araba üretiminden daha tehlikelidir, çünkü potansiyel olarak - bu olasılık ne kadar küçük olursa olsun, önemsiz değildir - medeniyet yıkımı potansiyeline sahiptir" dedi.

"Düzenlemeye tabi olmak eğlenceli olmasa da" yapay zeka konusunda hükümet düzenlemelerini desteklediğini söyleyen Musk, yapay zeka "kontrolü ele geçirdiğinde" düzenleme yapmak için çok geç olabileceğini söyledi.

Musk, "Bir düzenleyici kurumun başlangıçta yapay zeka hakkında bilgi arayan, daha sonra endüstriden görüş isteyen ve daha sonra kural koyma önerisinde bulunan bir grupla başlaması gerekiyor" dedi.

Musk, Google'a karşı bir denge unsuru olarak OpenAI'yi oluşturmak için "çok çaba sarf ettiğini" ancak "gözünü toptan ayırdığını" söyledi.

"TruthGBT"

Teknoloji devleri Microsoft ve Google'ın yapay zeka tekliflerine bir rakip yaratmak istediğini belirten Musk, "TruthGPT adını verdiğim bir şey başlatacağız" dedi.

Musk bunu "evreni anlamayı önemseyen" ve "maksimum doğruyu arayan bir yapay zeka" olarak tanımlayarak, "Umarım zarardan çok faydası olur" dedi.

TWİTTER'A DİKKAT ÇEKTİ

Musk, 44 milyar dolara satın aldığı ve o zamandan bu yana tartışmalara konu olan Twitter'a dikkat çekerek, "Muhtemelen bazı olumsuz tepkiler olacağını düşündüm. Twitter'da sınırsız etkiye sahip olmaya alışmış ve artık buna sahip olmayan pek çok kuruluş var" ifadelerini kullandı.

Musk, Twitter'ın geleceğine nihayetinde halkın karar vereceğini söyledi.