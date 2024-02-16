Ultrason ile sperm hızının artırılabildiği ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, ultrason desteğiyle sperm hareketliliğinin yüzde 266'ya kadar artırılabildiğini ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:53
Ultrason ile sperm hızının artırılabildiği ortaya çıktı
Abone Ol google-news

Çocuk sahibi olmak için bazı gerekli şartlar bulunuyor. Bu şartlardan biri de spermlerin belirli bir hareketlilik kapasitelerinin olmasıdır. Yeni bir araştırma, ultrason desteği ile sperm hareketliliğinin %266'ya kadar artırılabildiğini kanıtladı. Bu çalışma ile birlikte yumurta döllenme oranının artması da bekleniyor. 

SPERM HAREKETLİLİĞİNDE 2 BUÇUK KATTAN FAZLA ARTIŞ

Webtekno'nun aktardığına göre Amerikan Gelişmiş Bilimler Derneği (AAAS) çatısı altında yapılan ve Ali Vefaie tarafından yönetilen projede, ultrasonun dış destekli üremede oynayabileceği rol öne çıktı. Tek hücre çalışması olarak adlandırılan yöntemle, tekil spermlerin her biri ultrason tekniğiyle desteklendi. Çalışma sonucunda spermlerin hareketliliği büyük oranda arttı. Mikroakışkan damlama adlı teknikle test edilen spermler, çocuk sahibi olmak isteyenler için büyük umut vaat ediyor. 

Geliştirilen yöntemde sadece hareket hâlindeki spermlerin hızı artmakla kalmadı, inaktif durumdaki sperm hücreleri de harekete geçti. Bu önemli keşif ile birlikte hem spermlerin mikroskobik dünyasına ait bilgilerimiz artmış oldu hem de gelecekteki tedavilerin yapılarının ciddi şekilde değişebileceği ortaya çıkmış oldu. 

Araştırmacılar bu durumu mitokondri faaliyetlerindeki değişikliklere bağlarken, mekanoterapinin destekli çocuk sahibi olma faaliyetleri için önemli olabileceğini belirtiyorlar. Bu yöntemler hem vücudun bütünlüğünün bozulmasını engelleyecek hem de maliyetleri daha da düşürmeye yarayacak. Vafaie ve ekibi, çalışmanın uygulamalarından oldukça umutlu olduklarını belirtiyor. 


İlgili Haberler

İç çamaşırı alırken dikkat: Sperm kalitesini düşürüyor!

İç çamaşırı alırken dikkat: Sperm kalitesini düşürüyor!
Tüp bebek tedavisinde yapay zeka dönemi; ‘akıllı spermi seçiyor’

Tüp bebek tedavisinde yapay zeka dönemi; ‘akıllı spermi seçiyor’
Sperm kalitesi düşüyor! Bilimsel gizem çözüldü... Erkekler kendinizi koruyun

Sperm kalitesi düşüyor! Bilimsel gizem çözüldü... Erkekler kendinizi koruyun
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!

Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Kırışıklıklara karşı etkili tarif: Sadece üç malzeme ile kırışıklıklar yok olacak...

Kırışıklıklara karşı etkili tarif: Sadece üç malzeme ile kırışıklıklar yok olacak...
Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…
Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı

Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Süper Lig naklen yayın ihalesinde kılıçlar çekildi: Sadettin Saran sürprizi...

Süper Lig naklen yayın ihalesinde kılıçlar çekildi: Sadettin Saran sürprizi...
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi