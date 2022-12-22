Uluslararası Uzay İstasyonu, çarpışmadan manevrayla kurtuldu
Uluslararası Uzay İstasyonu, ölümcül olan bir çarpışmadan son anda yaptığı manevra ile kurtulmayı başardı.
Uluslararası Uzay İstasyonu için ölümcül potansiyel taşıyan bu çarpışmayı 'Önceden Belirlenmiş Enkaz Önleme Manevrası' ile aştıklarını duruyan NASA, uzay çöpünün bir Rus roketinin üst kademesinden kaynaklandığını aktardı.
NASA astronotunun gerçekleştireceği uzay yürüşünün de bu sebeple iptal edildiği bildirildi.
MANEVRA OLMASAYDI ENZAKA 400 METREDEN DAHA AZ BİR MESAFEDE HAREKET EDİLECEKTİ
NASA, uzay istasyonunun, tahmini enkaz rotasından çıkmak için itici sistemlerini 10 dakikadan biraz daha uzun bir süre ateşlemek zorunda kaldığını duyurdu.
Eğer bu manevra olmasaydı uzay istasyonunun enkaza 400 metreden çok daha fazlasına yaklaşacaktı. Bu ise riskli kabul edilen bir mesafe. Söz konusu durum sebebiyle acil durum hareketinin yapılması zorunlu hale geldi.
Son manevrayla birlikte uzay istasyonu bu yıl benzer türde üç Enkaz Önleme Manevrası gerçekleştirmiş oldu.
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